Группа "Аэрофлот" в июне увеличила перевозки на 1,4%

На внутренних линиях перевезли 4,2 млн пассажиров

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" в июне 2025 года нарастила объемы перевозок на 1,4%, до 5,3 млн пассажиров, говорится в сообщении группы. Пассажиропоток головного перевозчика группы - авиакомпании "Аэрофлот" - остался на уровне прошлого года - 2,8 млн человек.

На внутренних линиях группа перевезла 4,2 млн пассажиров (+1%), на международных - 1,1 млн пассажиров (+3,2%). Пассажирооборот увеличился на 3,4%. Процент занятости пассажирских кресел вырос на 0,9 п. п., до 89,8%.

За апрель - июнь 2025 года группа "Аэрофлот" перевезла 14,3 млн пассажиров (+3% в годовом выражении). На внутренних линиях перевозки выросли на 2,3% - до 11 млн пассажиров, на международных - на 5,2%, до 3,3 млн пассажиров. Авиакомпания "Аэрофлот" по итогам второго квартала перевезла 7,5 млн пассажиров, что сопоставимо с аналогичным периодом 2024 года.

За первое полугодие 2024 года пассажиропоток группы вырос на 2%, до 25,9 млн человек. На рейсах по России объемы перевозок выросли на 4,1%, до 6,2 млн, за рубеж - на 1,3%, до 19,7 млн. Пассажирооборот увеличился на 3,7%. Процент занятости пассажирских кресел вырос на 0,8 п. п., до 89,1%.

В 2024 году пассажиропоток группы "Аэрофлот" увеличился в годовом выражении на 16,8%, до 55,3 млн человек. Причем головной перевозчик группы - авиакомпания "Аэрофлот" - нарастила объемы перевозок пассажиров на 19,3%, до 30,1 млн. Генеральный директор компании Сергей Александровский сообщал, что "Аэрофлот" в 2025 году планирует как минимум сохранить операционные результаты на уровне прошлого года.

"Аэрофлот" - крупнейшая в России авиационная группа, кроме одноименной авиакомпании, в нее входят лоукостер "Победа" и "Россия". По итогам 2024 года группа заняла лидерское положение на российском рынке с долей 42,3%.-

В новость внесена правка (11:18 мск) - передается с исправлением информации в третьем абзаца, верно - за апрель - июнь 2025 года группа "Аэрофлот" перевезла 14,3 млн пассажиров.