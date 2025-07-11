Астана и Кабул заключили меморандум о создании Трансафганской железной дороги

Документ подписали в ходе визита казахстанской делегации во главе с министром иностранных дел Муратом Нуртлеу в столицу Афганистана, сообщили в МИД Казахстана

АСТАНА, 11 июля. /ТАСС/. Казахстан и Афганистан заключили меморандум о строительстве Трансафганской железной дороги. Документ был подписан в ходе визита казахстанской делегации в Кабул во главе с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

"По итогам встречи между Министерством транспорта Казахстана и Министерством общественных работ Афганистана был подписан меморандум об основных принципах строительства и эксплуатации железной дороги между Центральной Азией и Южной Азией", - говорится в сообщении.

В МИД Казахстана отметили, что Нуртлеу также обсудил с исполняющим обязанности главы внешнеполитического ведомства Афганистана Амиром Ханом Муттаки и напомнил о стремлении Астаны нарастить товарооборот с Кабулом до $3 млрд в год. "Собеседники подробно обсудили создание эффективной транспортно-логистической инфраструктуры, включая развитие Трансафганского маршрута, как ключевого элемента в обеспечении устойчивой и взаимовыгодной торговли в регионе. В этом контексте подтверждено намерение Казахстана инвестировать в строительство железной дороги Тургунди - Герат", - говорится в сообщении.

По словам Нуртлеу, Казахстан готов нарастить поставки в Афганистан сельхозпродукции, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, продукции химической промышленности. Астана при этом готова нарастить закупки товаров у Афганистана. "В целях расширения торговли предложено наладить поставки продукции в западные регионы Казахстана через пограничный город Тургунди и территорию Туркмении. Это позволит казахстанским потребителям получать свежую продукцию в межсезонье, а афганским фермерам - выйти на крупный рынок сбыта", - отметили в МИД.

Глава МИД Казахстана сообщил "о намерении вдвое увеличить количество квот для афганских студентов в рамках действующих программ поддержки".

Астана с 2023 года развивает отношения с правительством, сформированным сторонниками движения "Талибан" в Кабуле. Казахстан исключил движение из национального списка террористических организаций. Власти Казахстана подчеркивают, что считают необходимым интегрировать Афганистан в экономику Центральной Азии.