Число нарушений сертификации среди социально значимых товаров снизилось на 20%

За первую половину 2025 года выявлены 504 сертификата с нарушениями: признаны недействительными - 310, приостановлены 194 сертификата сообщила пресс-служба Росаккредитации

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Число нарушений сертификатов качества среди социально значимой и технически сложной продукции снизилось на 20% в I полугодии текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Росаккредитации.

"За первое полугодие 2025 года Росаккредитация проверила 20,5 тыс. сертификатов соответствия на социально значимую и технически сложную продукцию. В том числе, все новые сертификаты на детскую одежду и обувь, товары для детей и подростков, средства пожарной безопасности, электробытовую технику. Количество выявленных нарушений снизилось на 20% по сравнению с прошлым годом", - отметили в службе.

Там добавили, что за первую половину 2025 года выявлены 504 сертификата с нарушениями: признаны недействительными - 310, приостановлены 194 сертификата. Из них 38,5% нарушений связаны с неполным проведением испытаний, 31,3% - с нарушением схемы сертификации и 16% - с выдачей сертификата вне области аккредитации органа.

В Росаккредитации также указали, что по отдельным видам нарушений отмечается намного большее снижение количества выявленных случаев - до 50%. Среди приостановленных сертификатов наибольшее количество приходится на товары для детей и подростков - 220. Также приостановлены 35 сертификатов на электробытовую технику (количество нарушений сократилось втрое), 34 сертификата - на товары легкой промышленности.