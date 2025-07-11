Аналитик Совкомбанка прогнозирует снижение ключевой ставки до 14% к концу года

Михаил Васильев счел, что динамика ставки в значительной степени будет зависеть от траектории инфляции, бюджетной политики и состояния потребительской активности и внутреннего спроса

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Ключевая ставка ЦБ РФ к концу 2025 года может опуститься до уровня 14% годовых при замедлении инфляции в стране до 5,6%. Такой прогноз представил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев во время бизнес-завтрака.

"К концу этого года ключевая ставка может опуститься до уровня 14% при инфляции 5,6% - сказал он.

Васильев полагает, что динамика ключевой ставки в значительной степени будет зависеть от траектории инфляции, бюджетной политики и состояния потребительской активности и внутреннего спроса.

Ближайшее заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике запланировано на 25 июля. Эксперты Совкомбанка на этом заседании ожидают снижения ключевой ставки до 18% годовых, сказал Васильев.

Следующее заседание совета директора Банка России, на котором будет рассмотрен вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 июля. На предыдущем заседании регулятор впервые за три года снизил ключевую ставку - с 21% до 20% годовых.