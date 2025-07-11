В Сибири разработают план по развитию перевозок внутренним водным транспортом

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев подчеркнул значимость морских портов Красноярского края в развитии СМП

ДУДИНКА /Красноярский край/, 11 июля. /ТАСС/. Комплексный план по развитию перевозок внутренним водным транспортом, а также портовой и транспортно-логистической инфраструктуры, сопряженной с Трансарктическим транспортным коридором, намечено разработать в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе Морской коллегии РФ.

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Красноярский край провел в Дудинке совещание по развитию морских арктических портов Диксон и Дудинка, а также внутренних водных путей.

Он подчеркнул возрастающую значимость морских портов, расположенных на территории Красноярского края, в развитии Северного морского пути, входящего в Трансарктический транспортный коридор. По его словам, растущие объемы грузопотока и необходимость интеграции в глобальные транспортные коридоры требуют масштабной модернизации портовой инфраструктуры Диксона и Дудинки.

"В частности, заинтересованным ведомствам предложено подготовить комплексный план по развитию грузовых и пассажирских перевозок внутренним водным транспортом, а также портовой и транспортно-логистической инфраструктуры в Сибирском федеральном округе, предусмотрев их сопряжение с Трансарктическим транспортным коридором", - отметили в Морской коллегии.

"Кроме того, на совещании выработаны дополнительные меры, направленные на поддержку строительства танкерного флота высокого ледового класса, а также на развитие аварийно-спасательной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность судоходства по Трансарктическому транспортному коридору", - добавили в пресс-службе.

Патрушев также ознакомился с инфраструктурой порта Дудинка - основного регионального транспортного узла, обеспечивающего жизнедеятельность Норильского промышленного района. Кроме того, помощник президента обсудил с представителями федеральных ведомств и организаций, а также с руководством Красноярского края мероприятия по дальнейшей реконструкции существующих причалов, строительству новых морских и речных причалов, планы по обновлению парка портальных кранов и иной перегрузочной техники. Он также обратил внимание на реновацию имеющихся складских площадей и автомобильных дорог. Также обсуждены планы строительства социальной инфраструктуры в поселке Дудинка.