В РФ может появиться ГОСТ на товары патриотической направленности

Принятие этой инициативы позволит создать реестр продуктов патриотического содержания, которые можно будет заказать на государственном уровне, пояснила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова

КОЗЕЛЬСК /Калужская область/. 11 июля. /ТАСС/. Госдума рассматривает возможность разработки ГОСТ на товары патриотической направленности, а также предлагается создать реестр товаров патриотического содержания. Об этом сообщила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова на заседании межфракционной рабочей группы по законодательной реализации госполитики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, которое проходит в монастыре "Оптина пустынь".

"Мы продолжаем работу над законодательной инициативой о закреплении понятий "товары патриотической направленности", на прошлом заседании мы обсуждали этот вопрос с профильными ведомствами, Минпромторгом, производителями, сейчас ведем работу с профильным комитетом Госдумы. Уважаемые коллеги, я предлагаю нам с вами усилить эту работу, принятие данной инициативы позволит создать реестр товаров патриотического содержания, которые могут заказывать на государственном уровне - четно сказать, сегодня запрос на это сформирован, задача такая ведомствам поставлена, а сама категория товаров не определена. Мы предлагаем разработать ГОСТ о товарах патриотической направленности", - рассказала она.

Заседание проходит в рамках духовно-просветительского проекта "Дни Достоевского в Оптиной Пустыни", который впервые состоялся в 2022 году по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По словам организаторов, его задача - "помочь обществу, особенно молодежи, противостоять новым вызовам нашего времени и заложить прочную основу духовности и нравственности".

Федор Достоевский приезжал в обитель после смерти младшего сына в 1878 году и общался со старцем Амвросием, ставшим прототипом старца Зосимы в романе писателя "Братья Карамазовы".

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