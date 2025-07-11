"Финуслуги": средний возраст заемщика вырос в 2025 году до 36 лет

При этом доля женщин в запросах на кредит по итогам первой половины 2025 года, наоборот, снизилась на 5,1 п.п.

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Средний возраст потенциального заемщика в 2025 г. вырос с 33 до 36 лет. При этом доля мужчин в годовом выражении выросла на 5,1 процентного пункта (п. п.), до 65,4% (годом ранее - 60,3%). А доля женщин в запросах на кредит по итогам первой половины текущего года, наоборот, снизилась на 5,1 п.п. и составила 34,6%, сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса "Финуслуги".

По данным "Финуслуг", средняя запрошенная сумма по итогам первого полугодия 2025 г. выросла на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 758 225 рублей ( в 2024 г. - 720 189 рублей).

Кроме того, по итогам второго квартала текущего года средний объем запрошенной суммы кредита наличными на "Финуслугах" снизился на 7,9% по сравнению с первым кварталом этого года и составил 727 543 рублей (в первом квартале 2025 г. - 790 053 руб.). Средний срок запрошенного кредита также снизился с 44,05 месяца в первом квартале 2025 года до 42,36 месяца во втором квартале 2025 года.