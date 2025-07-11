Поставки российского СПГ в Испанию сократились в первом полугодии 2025 года

С января по июнь Россия заняла третье место после Алжира и США по снабжению страны сжиженным природным газом

МАДРИД, 11 июля. /ТАСС/. Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию сократились с января по июнь 2025 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года. Соответствующие данные привела испанская энергетическая компания Enagás.

По ее информации, за указанный период Испания закупила у РФ эквивалент 26 208 ГВт·ч СПГ (13,8% общего объема). В первой половине 2024 года речь шла о 38 950 ГВт·ч СПГ. Таким образом, с января по июнь 2025 года Россия заняла третье место после Алжира (32,5% общего объема) и США (31,2%) по объемам поставок этого топлива в Испанию.

В июне 2025 года королевство закупило у РФ 3 268 ГВт·ч СПГ. За аналогичный период 2024 года показатель составлял 5 681 ГВт·ч.

Ранее Enagás сообщала, что в 2024 году Испания приобрела 72 360 ГВт·ч российского газа по сравнению с 72 690 ГВт·ч в 2023 году. По итогам всего прошлого года РФ стала вторым главным поставщиком газа в королевство.