"Калашников" отгрузил партию управляемых ракет "Вихрь-1"

Концерн проводит постоянную работу по совершенствованию изделия с учетом опыта боевого применения ракеты с начала спецоперации

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" в рамках госконтракта поставил партию управляемых ракет "Вихрь-1", сообщили в Telegram-канале компании.

"АО "Концерн "Калашников" выполняет в срок обязательства 2025 года по государственному контракту на поставку управляемых ракет "Вихрь-1". Изделия отгружены в полном объеме, согласно плану поставок. До передачи заказчику изделие прошло контрольно-летные испытания, подтвердив полное соответствие требованиям контракта", - сказано в сообщении.

Противотанковая управляемая ракета воздушного базирования "Вихрь-1" предназначена для поражения наземных бронированных целей, оснащенных блоками динамической защиты. Кроме того, вертолеты Ка-52, укомплектованные данной ракетой с тандемной кумулятивной боевой частью, могут уничтожать вертолеты и беспилотные летательные аппараты, вражеские укрепления, опорные пункты, огневые точки и живую силу.

Концерн проводит постоянную работу по совершенствованию изделия с учетом опыта боевого применения ракеты с начала спецоперации.