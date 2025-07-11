Хатангу предложили включить в перечень арктических опорных пунктов

Предложение направлено в Минвостокразвития РФ

ДУДИНКА (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ), 11 июля. /ТАСС/. Населенный пункт Хатанга на полуострове Таймыр надо сделать одним из опорных пунктов Трансарктического транспортного коридора, соответствующее предложение направлено в Минвостокразвития РФ, заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

"Говоря про Трансарктический коридор, пока мы, конечно, говорим про развитие части Северного пути от Мурманска до Диксона, Дудинки. По мере того как будем уходить на восток, нам нужно включать Хатангу", - сказал Котюков на совещании, которое провел в Дудинке помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Мы подготовили инициативу в адрес Минвостокразвития по дополнению перечня арктических опорных пунктов Хатангой", - добавил Котюков.

По мнению экспертов, для повышения эффективности внутренних водных путей нужно соединить между собой речной и морской транспорт, образовав тем самым транспортный коридор "Реки Сибири - Северный морской путь", отметил на совещании полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

"В качестве опорных узлов для него возможно рассматривать порты Иркутской, Новосибирской областей, Красноярского края, а также Омской области и всего Обь-Иртышского бассейна. В этих портах можно сосредотачивать грузы, далее перемещать их в глубоководные порты на Северном морском пути и затем распределять по различным направлениям внутри страны и на экспорт", - добавил Серышев.

По его словам, при качественно продуманных цепочках поставок можно будет распределить нагрузки на водный транспорт грузами с юга Сибири, что повысит экономическую эффективность водных артерий Сибири и позволит высвободить дефицитные мощности Восточного полигона железных дорог.