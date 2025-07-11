Казахстан может инвестировать часть золотовалютных резервов в криптоактивы

При этом глава Нацбанка республики Тимур Сулейменов отметил, что это непростой вопрос, поэтому его нельзя решать в спешке

АСТАНА, 11 июля. /ТАСС/. Казахстан рассматривает возможность инвестирования части золотовалютных резервов в криптоактивы. Об этом заявил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.

"У нас есть альтернативный портфель золотовалютных резервов и Нацфонда, там мы более агрессивные стратегии применяем, чтобы получать более высокий инвестиционный доход. Мы изучили международный опыт <...>, поэтому мы не исключаем, что какую-то часть альтернативного портфеля золотовалютного резерва можно будет направить [в криптоактивы]. Скорее всего это будут какие-то фонды, связанные с криптоиндустрией", - сказал Сулейменов.

Глава Нацбанка отметил, что это непростой вопрос, поэтому его нельзя решать в спешке, и необходимо детально проработать.