Новак: доминирующая роль углеводородов сохранится как минимум до 2050 года

Вице-премьер отметил, что потребление энергии в мире к 2050 году вырастет как минимум на 20%

АЛЬМЕТЬЕВСК, 11 июля. /ТАСС/. Углеводородные ресурсы сохранят доминирующую роль в мировом энергобалансе как минимум до 2050 года, несмотря на развитие возобновляемых источников энергии и водородных технологий. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на нефтяном саммите в Республике Татарстан.

"Несмотря на то, что у нас активно внедряются водородные технологии и возобновляемые источники энергии, развиваются технологии атомной энергетики - углеводородные ресурсы все равно будут занимать доминирующую роль", - подчеркнул Новак.

Он отметил, что потребление энергии в мире к 2050 году вырастет как минимум на 20%. "Мы понимаем прекрасно, что для развития экономики и обеспечения энергетической безопасности планеты и России, необходимо будет продолжать активно развивать наши энергетические отрасли", - сказал он.

Новак рассказал, что в России разработана энергостратегия до 2050 года. "Это комплексный документ, в котором обозначены основные направления развития нефтяной, газовой, угольной, электроэнергетической сфер. И самая главная стратегия направлена на то, чтобы реализовать наш потенциал технологического суверенитета, развитие наших российских технологий, которые должны обеспечить нашу импортонезависимость в полном объеме и обеспечить экспорт наших технологий, наше технологическое оборудование на международные рынки", - пояснил он.

Особое внимание в стратегии уделяется глубокой переработке энергоресурсов. "Под энергетическими ресурсами мы подразумеваем не только первичные ресурсы, но и, конечно, продукцию более глубокой переработки, продукцию нефтеперерабатывающих заводов, продукцию нефтегазохимических комплексов, которые активно сегодня развиваются и строятся", - отметил вице-премьер.

Новак также выразил уверенность, что Россия сохранит лидирующие позиции на мировом энергетическом рынке.