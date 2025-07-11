Новак: готовить будущих нефтяников можно уже с детского сада

Вице-премьер РФ подчеркнул важность ранней профориентации

АЛЬМЕТЬЕВСК, 11 июля. /ТАСС/. Подготовку специалистов для нефтегазовой отрасли правильно начинать даже с дошкольного возраста. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на нефтяном саммите в Республике Татарстан.

"Здесь, в Татарстане, существует такая модель подготовки, которая начинается с детского сада, то есть идет профориентация не со школы, а уже с детского сада", - отметил Новак.

Вице-премьер подчеркнул важность ранней профориентации. "Я думаю, это очень правильно, потому что мы с этого момента закладываем уже у наших детишек те направления и возможности, где они себя могут реализовать", - сказал он.

Новак также отметил перспективность нефтегазовой отрасли для молодых специалистов. "В нефтегазовой индустрии реализовать себя вполне возможно, потому что это современная область, и в ней, как я уже говорил, будут внедряться и продолжать внедряться самые современные технологии", - рассказал вице-премьер.

Особые надежды Новак возлагает на студентов энергетических специальностей. "Я уверен, что наша молодежь, которая сегодня ориентируется профессионально на энергетику, которая уже учится в наших энергетических вузах, мы уверены, что у них есть будущее, а от них зависит будущее развития нашей энергетики", - подытожил он.