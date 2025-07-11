Число резидентов СЭЗ в Белгородской области может возрасти до 21

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в ее состав уже вошли 14 предприятий

БЕЛГОРОД, 11 июля. /ТАСС/. Число резидентов свободной экономической зоны в Белгородской области может возрасти до 21, на данный момент в ее состав уже вошли 14 предприятий, еще 7 заявок находятся в правительстве РФ. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Мы позитивно оцениваем запущенный ранее инструмент свободной экономической зоны. Уже 14 предприятий вошли в ее состав, еще 7 заявок находятся сейчас в правительстве Российской Федерации. Мы здесь безоговорочный лидер среди регионов", - сказал он.

По его словам, работа СЭЗ станет очередным этапом не только восстановления, но и развития белгородских предприятий. "И нам очень важно, что это не просто восстановление, это очередной этап развития наших промышленных предприятий, которые пострадали и хотят получить налоговые преференции, они позволят им не просто восстановиться, но и развиваться", - отметил он.

Гладков ранее подчеркивал роль президента РФ Владимира Путина и правительства России в вопросах поддержки пострадавших от действий ВСУ в регионе. По его словам, только в 2024 году из федерального бюджета на помощь жителям и бизнесу Белгородской области поступило более 20 млрд рублей.

Президентским указом в регионе введен режим, допускающий отселение жителей региона из опасных зон, усиленную охрану порядка и введение особого режима въезда на отдельные территории.

Полный текст интервью будет опубликован в 15:00 мск 12 июля.