Handelsblatt: Volkswagen впервые закрывает завод в Китае

Это произошло на фоне возросшей конкуренции на рынке

БЕРЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Германский автоконцерн Volkswagen Group впервые в своей истории закрывает завод в Китае. Производство уже остановлено, промышленный объект будет закрыт во второй половине года, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

Речь идет о совместном предприятии Volkswagen с китайским производителем SAIC в городе Нанкин. Завод был открыт в 2008 году, максимальная мощность выпуска достигала 360 тыс. автомобилей в год. В последнее время он работал на пониженной мощности, выпуская модели Passat, Skoda Superb.

Причиной закрытия завода называются логистические сложности: предприятие расположено в промышленной зоне поблизости от центра города, что осложняет его реконструкцию. Из-за этого модернизация завода на выпуск электрокаров оказалась бы затратной и неэффективной, поэтому было принято решение закрыть производство на объекте. Территорию предприятия и его строения вернут в собственность городской администрации, производство перенесут на завод компании в соседнем Ичжэне.

Аналогичный шаг германский концерн ранее предпринял на своем производстве вблизи Шанхая в 2022 году, но тогда завод не был закрыт полностью. Газета отмечает, что закрытие завода в Нанкине "символизирует структурные изменения на китайском авторынке". В стране падает спрос на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, растут мощности выпуска электрокаров китайскими компаниями, что ставит немецких производителей под все более возрастающее конкурентное давление. В прошлом году Volkswagen продал в Китае меньше 3 млн автомобилей, что стало для компании самым низким показателем с 2012 года.