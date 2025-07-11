Альфа-банк снял ограничения на операции с акциями ЮГК

Ограничения на операции с акциями золотодобывающей компании также сняты у Сбера

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Альфа-банк отменил ограничения на операции с акциями ПАО "ЮГК" на основании нового судебного акта, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Мы получили новое определение Советского районного суда г. Челябинска, в соответствии с которым изменены обеспечительные меры. Оно уточняет, что блокировка активов не распространяется на миноритарных акционеров. Как следствие, мы сняли блокировки с акций миноритариев и ждем возобновления торгов на Московской бирже", - отметили в пресс-службе.

Как только биржа получит такое же определение и возобновит торги, клиенты снова смогут совершать операции с акциями ЮГК.

Ограничения на операции с акциями ЮГК также сняты у Сбера.

Ранее Генпрокуратура обратилась в Советский районный суд Челябинска с требованием обратить в доход государства активы заместителя председателя Законодательного собрания Челябинской области и главы "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) Константина Струкова. По словам источника так в Генпрокуратуре, Струков, нарушив запрет заниматься предпринимательской деятельностью, через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании "Южуралзолото", создав ПАО "ЮГК".

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.