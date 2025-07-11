На "Иннопроме" представили высокотехнологичные чипы для БПЛА и спутниковой связи

Генеральный директор АО "Корпорация развития Среднего Урала" Андрей Мисюра заявил, что проект уже получил поддержку со стороны правительства и Минпромторга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Входящая в экосистему "Космос" компания "Карат" презентовала на международной промышленной выставке "Иннопром" новые высокотехнологичные СВЧ-чипы, которые будут применяться в спутниковой связи, беспилотных системах и телекоммуникационном оборудовании. Об этом ТАСС на полях выставки заявил генеральный директор АО "Корпорация развития Среднего Урала" Андрей Мисюра.

"Мы презентовали один из проектов, который реализуется в рамках экосистемы "Космос". Это создание высокотехнологичного серийного производства СВЧ-чипов, которые применяются широко во всей продукции. Из того, что на слуху, это спутниковая связь, в том числе для устройств, которые будут реализовывать глобальный интернет. Это беспилотные авиационные системы, телекоммуникационное оборудование 5G, 6G, ну и еще очень большое количество применений", - сказал Мисюра.

Инновационные чипы будут доступны для всех предприятий-участников экосистемы "Космос" и использоваться в промышленном производстве, добавил Мисюра. "Фабрика высокотехнологичная, уровень технологий, который будет в ней применяться, соответствует мировому уровню. Мы в этом плане не отстаем, и по факту это реальный проект технологического лидерства", - отметил он.

Проект уже получил поддержку со стороны правительства РФ и Минпромторга России, добавил Мисюра. "Мы в том числе заявляемся на меру господдержки, это "Кластерная инвестиционная платформа", в рамках которой будет субсидироваться процентная ставка, потому что проект большой, 13 млрд рублей составляет объем инвестиций. Мы тоже являемся акционерами этой фабрики, которую строим, у нас четверть акций", - отметил он.

О выставке

Выставка "Иннопром-2025" прошла в Екатеринбурге с 7 по 10 июля, ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступила Саудовская Аравия, представители российского бизнеса провели встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.