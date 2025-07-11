В Telegram появилась реклама в видео

Объявление появляется в нижней части экрана в виде текстового блока

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Telegram расширил рекламный функционал, внедрив рекламу в видеоролики. Новый плейсмент появился в рекламном кабинете Telegram Ads, сообщили ТАСС в рекламной вертикали МТС (МТС AdTech).

Реклама размещается в нижней части экрана в виде текстового блока, она не перекрывает просматриваемый контент. Баннеры также не могут прерывать просмотр видео.

Как пояснили в МТС AdTech, новые рекламные баннеры могут таргетироваться на подписчиков конкретных Telegram-каналов или на заранее сформированные аудитории. "Таргетинг по другим моделям ("Channels", "Bots", "Search") не поддерживаются новым форматом", - добавили в МТС.