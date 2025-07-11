В WGC рассказали, что может привести к снижению цен на золото

В организации напомнили, что с 2022 года цена на золото выросла более чем в два раза - с $1 429 до $3 287 за унцию

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. В среднесрочной перспективе золото может подешеветь, если снизятся геополитические и торговые риски в мире. При этом снижение спроса со стороны мировых центробанков и розничных инвесторов также может привести к корректировке цен на драгметалл, говорится в исследовании Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

В организации отмечают, что с 2022 года цена на золото выросла более чем в два раза - с $1 429 до $3 287 за унцию, чему способствовали закупки со стороны мировых центральных банков и резкое увеличение геополитических и торговых рисков.

Основываясь на исторических трендах, в WGC пришли к выводу, что цена на золото может упасть в среднесрочной перспективе, если геополитические и торговые риски в мире снизятся или же увеличатся альтернативные издержки, если доходность доллара и казначейских облигаций вырастет. Снижение спроса на золото со стороны центральных банков и розничных инвестиций также может привести к среднесрочной корректировке цены на золото.

"Хотя мы не считаем это вероятным, более долгосрочные откаты могут быть вызваны более устойчивыми и структурными изменениями спроса, которые могут привести к заметному снижению инвестиционного спроса на золото как со стороны учреждений, так и розничных инвесторов, а также к быстрому росту предложения", - добавили в WGC.

Там подчеркнули, что для оказания долгосрочного давления на цены на золото потребуется структурный сдвиг либо спроса, либо предложения на драгметалл. "Однако мы считаем, что такие сдвиги либо маловероятны, либо будут иметь смягчающие факторы, учитывая текущую глобальную геополитическую обстановку и экономическую обстановку", - уточнили в организации.