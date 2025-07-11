В Кузбассе приостановили работу еще двух золотодобытчиков

Председатель правительства региона Андрей Панов сообщил, что компании не смогут осуществлять деятельность в течение 90 суток

КЕМЕРОВО, 11 июля. /ТАСС/. Тисульский районный суд Кемеровской области вынес решение о приостановлении деятельности двух золотодобывающих предприятий на 90 суток, сообщил в Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Панов.

Ранее он сообщал о приостановке деятельности ООО "Артель старателей "Аргут" на реке Васильевский Ключ и ООО "Покровка" на реке Покровка. Поводом стали результаты проверок, проведенных Тисульской районной прокуратурой совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса. Было установлено самовольное занятие золотодобывающими предприятиями рек Малый Кундат и Танинская, нарушение правил охраны водных объектов.

"Тисульский районный суд 10 июля вынес такое решение в отношении ООО "Артель старателей "Аргут" на р. Малый Кундат и ООО "Диабаз" на р. Танинская. Поводом стали результаты проверок, проведенных Тисульской районной прокуратурой совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса. По их итогам возбуждено более 10 дел об административных правонарушениях", - написал Панов.

Также, было установлено самовольное занятие золотодобывающими предприятиями рек Малый Кундат и Танинская, нарушение правил охраны водных объектов. На момент проверки вода в реках была желтого цвета, мутная, с частичками песка и глины. В водоохранной зоне были сформированы отвалы, состоящие из размываемых грунтов. Ведется оценка ущерба.