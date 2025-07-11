Глазьев: перед Белоруссией и Россией стоит задача разработать собственный ИИ

Госсекретарь Союзного государства также сообщил, что до конца года должны представить стратегию формирования единого информационного пространства

МИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Белоруссия и Россия нуждаются в собственном ИИ, основанном на традиционных ценностях двух стран. Как сообщил госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев, стоит задача по разработке такого ИИ.

"Стоит задача разработки нашего собственного ИИ, который был бы основан на наших традиционных ценностях, которому можно было бы доверять, опираться на него, получать объективную информацию", - сказал он журналистам на международной конференции "Время Союзного государства: культурное и информационное пространство", которая проходит в рамках "Славянского базара в Витебске". Слова госсекретаря приводит агентство БелТА.

Глазьев обратил внимание, что сегодня молодежь в России пользуется в основном иностранными чатами ИИ - американскими, китайскими. По мнению госсекретаря, не все понимают, что, доверяясь ИИ, люди во многом подвергают свое сознание манипуляции. "Я знаю людей, которые просто живут с искусственным интеллектом, творят свои статьи, монографии, опираясь полностью на помощь ИИ. Однако последние примеры глубокого тестирования ИИ западного типа показали, что один из знаменитых чатов впал в расизм, нацизм и прославление фашизма. Так что надо очень осторожно относиться к тому, какие ценности закладываются внутрь ИИ, это не сразу видно", - отметил он.

Госсекретарь также сообщил, что до конца года должна быть представлена стратегия формирования единого информационного пространства. "Такое поручение дано Высшим госсоветом СГ. Мы должны до конца года такую стратегию предложить нашим главам государств", - проинформировал он.

Как рассказал Глазьев, на повестке дня стоит вопрос создания информационно-культурного центра СГ. По словам госсекретаря, есть проект, который следует дорабатывать исходя из необходимости использования современных цифровых технологий. "Чтобы это было не просто здание с красивыми буклетами, а удобная информационная среда с приложениями в телефонах, удобная для пользователя, чтобы в каждом месте нашего необъятного Союзного государства туристы могли бы пользоваться такого рода информационными услугами, понимать, где они находятся, что интересно посмотреть. И лучшие гиды могли бы помочь в дистанционном режиме", - пояснил он.