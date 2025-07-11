В РФ нехватка денег и кадров является барьером для цифровизации дорожного движения

Как отмечается в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года, пять государственных услуг в области безопасности дорожного движения и три сервиса переведены в электронный вид

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Нехватка финансов и обладающих цифровыми навыками специализированных кадров является одним из основных барьеров для цифровизации в области безопасности дорожного движения. Это прописано в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года, с которой ознакомился ТАСС.

В документе отмечается, что важная роль в повышении безопасности дорожного движения отводится цифровой трансформации и ускоренному внедрению новых технологий, разработанных в том числе на основе искусственного интеллекта, а также внедрению цифровых и платформенных решений в сферах государственного управления, включая оказание государственных услуг.

В настоящее время пять государственных услуг в области безопасности дорожного движения и три сервиса переведены в электронный вид. Это повышает удобство их использования и обеспечивает интеграцию данных в единые информационные системы.

"Вместе с тем основными барьерами цифровизации выступают нехватка финансовых ресурсов и специализированных кадров, обладающих цифровыми навыками, низкий приоритет цифровой трансформации для отдельных участников правоотношений, а также несоответствие нормативно-правового регулирования темпам развития технологий", - сказано в проекте.

11 июля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Он подготовлен МВД России в целях дальнейшего совершенствования реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения в стране.