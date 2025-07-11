Робуста дорожает на ICE после обновления годового минимума днем ранее

По состоянию на 13:00 мск, стоимость фьючерса на кофе с поставкой в сентябре ускорила рост и торговалась на уровне $3 374 за тонну (+1,63%)

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на кофе сорта робуста с поставкой в сентябре 2025 года на лондонской бирже ICE демонстрирует рост после обновления годового минимума днем ранее, когда цена опускалась ниже $3 300 за тонну впервые с 7 мая 2024 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10 июля в 11:15 мск, стоимость фьючерса опустилась до $3 287 за тонну, снижаясь на 5,27%, что стало минимальным значением за день. По итогам торгов четверга стоимость снизилась на 4,32%, до $3 320 за тонну.

На момент открытия 11 июля в 11:00 мск фьючерс на робусту замедлил снижение и торговался на уровне $3 294 за тонну (-0,78%). К 12:25 мск фьючерс перешел к росту и торговался на уровне $3 369 за тонну (+1,48%). По состоянию на 13:00 мск, стоимость фьючерса ускорила рост и торговалась на уровне $3 374 за тонну (+1,63%).

Так, с 7 по 11 июля стоимость фьючерса находилась в диапазоне от $3 670 до $3 287 и снизилась на 8%. Такая динамика может быть отмечена на фоне введения пошлины в размере 50% на бразильские товары, откуда также поставляется робуста.

9 июля президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны приняли решение ввести с 1 августа таможенные пошлины в размере 50% на импорт товаров из Бразилии вследствие дефицита в двусторонней торговле. В ответ на это президент страны Лула да Силва заявил, что Бразилия ответит на американские пошлины на основе закона о взаимных мерах в экономике. Закон принят в апреле и включает "критерии приостановки коммерческих концессий, инвестиций и обязательств, связанных с правами интеллектуальной собственности".

В январе агентство Bloomberg сообщало, что оптовые цены на кофе недавно превысили установленный еще в конце 1970-х исторический максимум, достигнув уровня в $7,5 за кг. Отмечалось, что рост вслед за ними розничных цен оставался вопросом нескольких дней или недель. В марте агентство Reuters сообщало, что мировая торговля кофе практически остановилась из-за того, что продавцы напитка сократили закупки кофейных бобов до минимума из-за резкого роста цен на них.