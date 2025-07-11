Business Insider: помощники Трампа продали акции его компании до введения пошлин

По мнению портала, чиновники могли заранее знать о решении президента США и руководствовались стремлением избежать возможных финансовых потерь

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Высокопоставленные сотрудники Белого дома продали принадлежавшие им акции компании президента США Дональда Трампа Trump Media and Technology Group за несколько дней до введения пошлин против других стран в начале апреля. Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на финансовые декларации чиновников.

Согласно документам, замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино реализовал акции Trump Media and Technology Group, которой принадлежит Truth Social, на сумму от $1 млн до $5 млн, а глава кадрового управления президента США Серджио Гор - в диапазоне от $15 тыс. до $50 тыс. Точный размер транзакций, проведенных накануне объявления Трампом о введении высоких импортных тарифов, не указан в финансовой отчетности.

Пока неизвестно, были ли Скавино и Гор подобно генеральному прокурору США Пэм Бонди обязаны продать свои акции компании Трампа как сотрудники администрации президента. По мнению портала, чиновники могли заранее знать о решении Трампа ввести новые пошлины, поэтому руководствовались стремлением избежать возможных финансовых потерь.

Ранее Business Insider сообщал, что некоторые американские политики, в том числе близкая к Трампу член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин, сумели заработать на обвале американского фондового рынка вслед за введением тарифов.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. После объявления о пошлинах в течение двух дней компании индекса S&P 500 потеряли в общей сложности около $5 трлн рыночной капитализации, что стало рекордом со времени "ковидного падения" марта 2020 года. Стоимость акций Trump Media and Technology Group упала на 11%. 9 апреля президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций.