Херсонщина и Тамбовская область намерены нарастить экономическое сотрудничество

Директор Фонда развития промышленности Херсонской области Михаил Панченко подписал соглашение с Фондом развития промышленности Тамбовской области о взаимодействии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Херсонская и Тамбовская области планируют нарастить межрегиональное сотрудничество в сфере экономики. Об этом сообщили ТАСС в Минпромторге региона по итогам выставки "Иннопром-2025".

Директор Фонда развития промышленности Херсонской области Михаил Панченко подписал соглашение с Фондом развития промышленности Тамбовской области о взаимодействии. По данным министерства, документ предусматривает расширение сотрудничества между двумя регионами и укрепление межрегионального партнерства.

"Соглашение позволит более системно развивать совместные проекты и обмениваться опытом в сфере промышленного производства. Подобные шаги уже стали привычной практикой на крупных отраслевых форумах, подтверждая стремление регионов выстраивать устойчивые связи и двигаться в сторону синхронного развития", - сказали в министерстве.

Подписание состоялось в рамках деловой программы выставки при участии министров промышленности Херсонской и Тамбовской областей - Ивана Сафронова Эдуарда Никулина.

Выставка "Иннопром-2025" прошла в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой было "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступила Саудовская Аравия, представители российского бизнеса смогли провести встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.