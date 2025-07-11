На Дальнем Востоке и в Арктике создадут единый режим преференций для бизнеса

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что новые инвестиции создают рабочие места и лучшее качество жизни, а также наполняют бюджеты

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Единый преференциальный режим для бизнеса будет создан на территории Дальнего Востока и в Арктике. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"К сегодняшнему дню стала очередная необходимость сделать следующий шаг в повышении привлекательности на Дальнем Востоке и Арктике для новых инвестиций. Ведь именно новые инвестиции создают рабочие места, наполняют бюджеты, создают лучшее качество жизни. В качестве такого шага мы видим и уже начали проработку <…> создания единого преференциального режима для Дальнего Востока и Арктики", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ в Госдуме.

"По результатам проработки нового единого супер-ТОР планируем представить его модель на 10-м Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре, и затем внести соответствующий законопроект [в Госдуму] с целью принятия его в 2025-2026 годах", - сообщил он.

Министр отметил, что в рамках новой системы планируется объединить все существующие на территории Дальнего Востока и Арктики префрежимы. "Все-таки уже такой сум из аббревиатур [получается]: ТОР, СПВ, АЗРФ, еще САР у нас есть. Зачем мучить людей, которые хотят вложить деньги в Дальний Восток? Они довольно похожи, там разница в нюансах, и иметь один, единый такой супер-ТОР, супер-территория опережающего развития, которая будет весь наш Дальний Восток и Арктика, это разумное и естественное развитие существующих режимов", - пояснил Чекунков.