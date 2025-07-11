"Газпром" и CNPC обсудили перспективные проекты поставок российского газа в Китай

В долгосрочной перспективе спрос на газ в Китае значительно вырастет, указали в компании

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян в ходе рабочей встречи в Пекине обсудили перспективные проекты поставок российского газа в Китай, говорится в сообщении российского холдинга.

"По графику реализуется проект "дальневосточного" маршрута. В июне 2025 года "Газпром", CNPC и PipeChina подписали соглашения, которые регулируют взаимодействие в процессе ввода и дальнейшей эксплуатации трансграничного участка газопровода через реку Уссури. Начало поставок запланировано на 2027 год. Особое внимание Алексей Миллер и Дай Хоулян уделили перспективным проектам поставок российского газа в Китай с учетом потребностей стремительно растущей китайской экономики", - сказано в сообщении.

В долгосрочной перспективе спрос на газ в Китае значительно вырастет, и, по прогнозам ряда китайских исследовательских агентств, к 2035-2040 гг. его потребление увеличится и достигнет 600-650 млрд куб. м, отметил "Газпром".

"Наше взаимовыгодное сотрудничество с китайскими партнерами строится на основе реалистичного представления о настоящем и будущем мирового энергетического рынка. Надежные традиционные источники энергии будут востребованы очень долгое время. Самый чистый и эффективный из них - природный газ. Уверен, что в ближайшие десятилетия природный газ внесет весомый вклад в достижение экологических и экономических целей Китая", - отметил Миллер, слова которого приводятся в сообщении.