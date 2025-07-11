Оборот МСП Белгородской области с 2021 года вырос на 55%

Регион занимает четвертое место в ЦФО по числу субъектов МСП

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Оборот предприятий малого и среднего бизнеса в Белгородской области вырос на 55% по сравнению с показателями 2021 года. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков доложил президенту России Владимиру Путину.

"Достаточно уверенно у нас развиваются субъекты малого и среднего бизнеса. <…> Если сравнивать оборот малого и среднего бизнеса, то по сравнению с 2021 годом у нас на 55% этот оборот вырос", - сказал он.

Гладков также отметил, что на сегодняшний день Белгородская область занимает четвертое место в ЦФО по числу субъектов МСП. По его словам, в регионе их более 61 тыс., и этот показатель продолжает расти. "Большую роль здесь играет как федеральная поддержка, так и региональная. Например, у нас есть проект "Новые возможности", мы два раза в год его проводим. Плюс 400 новых предприятий у нас формируется по итогам каждого конкурса", - добавил губернатор.