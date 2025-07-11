Кабмин допускает введение полного запрета экспорта бензина

Власти будут смотреть за тем, как сложится ситуация на бирже, указал вице-премьер РФ Александр Новак

АЛЬМЕТЬЕВСК, 11 июля. /ТАСС/. Правительство может при необходимости ввести полный запрет экспорта бензина, в том числе для производителей. Ведомства в ближайшие дни оценят ситуацию на рынке топлива, чтобы понять необходимость такой меры. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак на нефтяном саммите в Татарстане.

"Мы будем смотреть в течение ближайших дней, как ситуация будет на бирже складываться", - сказал он.

"В период повышенного спроса мы вводили запрет не только для непроизводителей, но и для производителей. Поэтому, если посчитаем это целесообразным и того потребует ситауция, то мы введем и запрет на экспорт", - добавил он.

О запрете экспорта

Ранее министерство энергетики России выступало против введения полного запрета (сейчас ограничение действует только для непроизводителей) на экспорт бензина, считая эту меру избыточной в текущих рыночных условиях. Там заявили, что такое решение даже не рассматривается.

Ограничение экспорта бензина для всех, кроме производителей, действует в России до конца лета. Минэнерго РФ ранее предлагало продлить на сентябрь и октябрь запрет на экспорт бензина, но для непроизводителей.