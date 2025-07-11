Гладков рассказал Путину о переходе АПК Белгородской области на отечественные семена

По словам главы региона, эти обстоятельства позволяют области не сбавлять обороты и оставаться в лидерах ЦФО по многим экономическим показателям

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. В секторе АПК Белгородской области ведется большая работа по переходу на отечественные семена и использование российской сельскохозяйственной техники. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков доложил президенту России Владимиру Путину.

"Благодаря усилиям наших генетиков, селекционеров, переходим на отечественные семена, переходим на отечественную сельскохозяйственную технику", - сказал губернатор.

Гладков отметил, что все эти мероприятия позволяют региону не сбавлять обороты и оставаться в лидерах Центрального федерального округа по многим экономическим показателям, в том числе "по объемам сельскохозяйственной продукции на 1 га".

"Белгородская область всегда славилась высочайшей культурой земледелия. <…> И эта культура остается. Нужно отдать должное нашим предприятиям, которые делают очень многое, в том числе внедряют очень много цифровых решений", - сказал губернатор.