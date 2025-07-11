Мантуров поставил задачу ОСК за три года построить два серийных круизных лайнера

Первый вице-премьер РФ напомнил, что именно на "Красном Сормово" со строительства лайнера "Мустай Карим" в стране начали воссоздаваться компетенции в сегменте круизных судов смешанного плавания "река-море"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) должна вслед за головным круизным лайнером проекта 00840 в течение трех лет передать заказчику еще два серийных судна. Такую задачу поставил корабелам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в своем видеообращении к участникам церемонии спуска на воду теплохода "Николай Жарков", которая проходит на заводе ОСК "Красное Сормово".

"Спуск на воду этого четырехпалубного лайнера знаменует переход к завершающей стадии работ. И мы рассчитываем, что до конца года теплоход будет сдан в эксплуатацию, чтобы следующей весной встать на туристические маршруты. Основные технологические барьеры для этого удалось преодолеть. Ввиду чего, вслед за головным судном проекта необходимо в пределах трех лет обеспечить передачу заказчику еще двух аналогичных серийных лайнеров", - сказал Мантуров.

Он напомнил, что именно на "Красном Сормово" со строительства лайнера "Мустай Карим" в стране начали воссоздаваться компетенции в сегменте круизных судов смешанного плавания "река-море", который многие десятилетия в России отсутствовал.

По его оценке, строительство теплоходов проекта 00840 позволит заводу ОСК "Красное Сормово" утвердиться в роли одной из ключевых российских верфей по строительству современных, комфортных круизных теплоходов.