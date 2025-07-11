Новак: РФ скоро полностью компенсирует перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+

Это произойдет в августе-сентябре, уточнил вице-премьер России

АЛЬМЕТЬЕВСК, 11 июля. /ТАСС/. Россия планирует полностью компенсировать перепроизводство добычи нефти в августе - сентябре, что соответствует действующему графику - он не менялся после последних решений ОПЕК+ по добыче. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак на нефтяном саммите в Татарстане.

"Да, у нас график такой же, мы где-то в августе - сентябре закончим. У нас есть график компенсации, мы по нему будем двигаться, потому что это наши обязательства, мы всегда их исполняли и будем исполнять", - сказал он.

Новак добавил, что пока рано говорить и о дальнейшем ускоренном росте добычи в рамках добровольной части соглашения. "Не могу комментировать будущие решения, потому что мы каждый месяц встречаемся и обсуждаем, что нам предпринимать, исходя из текущей ситуации на рынке", - отметил он.

По действующему графику Россия должна в апреле - сентябре сократить добычу накопленным эффектом в каждом из месяцев совокупно на 691 тыс. баррелей в сутки, в августе - на 162 тыс., в сентябре - на 189 тыс.

В июле восемь стран ОПЕК+, придерживающихся добровольных сокращений добычи нефти, приняли решение увеличить производство в августе на 548 тыс. б/с, что эквивалентно изначальному плану по росту добычи на четыре месяца.