Мантуров: российские верфи должны в течение двух лет сдать девять круизных судов

Первый вице-премьер РФ отметил, что, двигаясь в фарватере задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным, верфи за последние пять лет сдали свыше 70 судов разного типа и назначения

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Отечественные верфи в настоящее время строят девять круизных судов, которые должны быть сданы в течение двух лет. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в своем видеообращении к участникам церемонии спуска на воду круизного лайнера "Николай Жарков", которая проходит на заводе ОСК "Красное Сормово".

"В настоящее время на отечественных вервях строится девять круизных судов вместимостью от 140 пассажиров. Они должны быть сданы в течение двух лет. Это позволит расширить навигацию по нашим главным водным артериям. Включая Азово-Черноморский бассейн, Каспийское, Балтийское и Белое моря, а также акваторию озера Байкал. В целом строительство судов для круизного туризма является важным элементом реализации программы обновления пассажирского флота", - заявил Мантуров.

Первый вице-премьер РФ отметил, что, двигаясь в фарватере задачи, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, российские верфи за последние пять лет сдали свыше 70 судов разного типа и назначения. Законтрактованы и строятся еще около 80 единиц.

Мантуров подчеркнул, что правительство поддерживает эти работы через комплекс субсидиарных механизмов и продолжит стимулировать реализацию значимых для отрасли проектов, в том числе освоение производства судового комплектующего оборудования. По его словам, наиболее критические позиции для пассажирских судов уже включены в планы разработок, которые начнут выходить в серию уже с текущего года.