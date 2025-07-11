Завод ОСК "Красное Сормово" спустил на воду новейший лайнер "Николай Жарков"

Глава корпорации отметил, что теплоход "Николай Жарков" является головным судном в серии круизных лайнеров проекта "Карелия", который проектировался с учетом опыта создания и эксплуатации теплохода "Мустай Карим"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Судозавод Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) "Красное Сормово" спустил на воду круизный лайнер - головное судно проекта 00840 "Николай Жарков". Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

"Объединенная судостроительная корпорация спустила на воду новейший круизный лайнер "Николай Жарков" - головное судно серии проекта 00840 "Карелия". Строительство лайнера ведется на заводе ОСК "Красное Сормово" по заказу компании "ВодоходЪ" в рамках государственной программы обновления речного флота России при поддержке правительства РФ", - информировали в пресс-службе.

Там уточнили, что "Николай Жарков" - четырехпалубный круизный лайнер класса река-море, разработанный конструкторским бюро ОСК "Вымпел" с применением передовых технологий российского судостроения. Судно названо в честь выдающегося судостроителя, Героя Труда РФ Николая Сергеевича Жаркова, долгие годы возглавлявшего завод "Красное Сормово".

"Спуск на воду круизного лайнера "Николай Жарков" - это еще один шаг на пути реализации долгосрочной программы по обновлению отечественного пассажирского флота. Наши сормовские корабелы вместе с командой заказчика провели большую работу. Несмотря на объективные сложности, связанные в том числе с международной конъюнктурой, они успешно выполнили поставленную задачу", - заявил генеральный директор ОСК Андрей Пучков, слова которого приводят в пресс-службе.

Глава корпорации отметил, что теплоход "Николай Жарков" является головным судном в серии круизных лайнеров проекта "Карелия", который проектировался с учетом опыта создания и эксплуатации теплохода "Мустай Карим", построенного на "Красном Сормово" и переданного компании "ВодоходЪ" пять лет назад.

О круизном лайнере

В ОСК рассказали, что лайнер оснащен двумя поворотными винторулевыми колонками, вертикальным форштевнем и транцевой кормой, что обеспечивает высокую маневренность даже в ограниченных пространствах портов и каналов. Компактные размеры "Карелии" позволяют проходить по узким шлюзам Беломоро-Балтийского канала, способствуя судовладельцу расширять географию туристических маршрутов.

Машинное отделение судна расположено в кормовой части, а каюты - на главной, средней, шлюпочной и солнечной палубах.

В ОСК добавили, что особым местом на судне станет самый просторный на речном флоте ресторан с панорамным остеклением на оба борта, высотой более 3 метров. Лайнер обладает каютами с балконами и верандами, бассейном с подогревом, SPA-зоной. Судно рассчитано на 180 пассажиров, отдых которых будут обеспечивать 97 членов экипажа. На лайнере предусмотрены 30 кают "Стандарт"; 1 каюта для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 44 кают "Стандарт" с балконом, 10 кают класса "Делюкс" и 2 каюты "Гранд сьюит".