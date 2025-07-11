Стоимость серебра на Comex превысила $38 впервые с сентября 2011 года

В это же время стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе 2025 года росла на 0,48%

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в сентябре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $38 впервые с 22 сентября 2011 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 08:21 мск, цена на драгметалл составляла $38,01 за тройскую унцию (+1,89%). К 14:50 мск стоимость серебра ускорила рост и находилась на уровне $38,41 за тройскую унцию (+2,96%).

В это же время стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе 2025 года росла на 0,48% до $3 360,7 за тройскую унцию.