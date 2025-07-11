Эксперты: биткойн может достичь $135 000 уже к концу лета

Позитивный фон создает в том числе стабильный рост индекса S&P 500

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Данил Сытор/. Стоимость биткойна может достичь $135 000 уже к концу лета, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, нынешнюю динамику криптовалюты обуславливает "большой прекрасный закон", подписанный Дональдом Трампом и включающий налоговые послабления и поддержку бизнеса.

По данным площадки Binance на 12:36 мск, стоимость биткойна росла на 7% и находилась на уровне $118 869, что на данный момент является историческим максимумом.

На этом фоне общая капитализация биткойна превысила $2,17 трлн, обогнав по капитализации Alphabet (Google). По данным Companiesmarketcap на 11 июля, капитализация биткойна составляет $2,346 трлн. Выше криптовалюты находятся только Amazon ($2,359 трлн), Apple ($3,191 трлн), Microsoft ($3,727 трлн), Nvidia ($4,031 трлн) и золото ($22,478 трлн). В то же время капитализация второй по объему криптовалюты - Ethereum - также демонстрирует рост и уже достигла $362,42 млрд.

Причины роста криптовалюты

"Триггером стал закон Big Beautiful Bill, подписанный Дональдом Трампом. Он включает налоговые послабления, поддержку бизнеса и увеличенные вычеты, что высвобождает дополнительную ликвидность, часть которой идет в криптовалюты", - считает ведущий аналитик криптоброкера Cifra Markets Александр Крайко.

Позитивный фон создает и стабильный рост индекса S&P 500. "Биткойн только сейчас начал догонять традиционные рынки, что может указывать на перспективу дальнейшего роста", - добавил он.

По словам заместителя начальника отдела биржевой торговли Whitebird Яна Пинчука, усиливается риторика о необходимости снижения процентных ставок. "Рынок начинает дисконтировать приход нового главы ФРС в 2026 году, который, скорее всего, будет сторонником агрессивного смягчения политики", - отметил он.

"Сейчас все взгляды прикованы к нескольким ключевым точкам. Во-первых, это данные по инфляции в США, которые выйдут 15 июля. Они критически важны для оценки реальных шансов на скорое снижение ставок ФРС. Во-вторых, важны будут любые новые заявления или намеки от самих представителей ФРС относительно их планов, особенно в свете внутренних разногласий, отмеченных в последних протоколах: большинство пока допускает снижение ставки в этом году, но некоторые уже готовы рассмотреть это на ближайшем заседании", - пояснил владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

Прогноз дальнейшего движения биткойна

Исходя из текущей динамики и технической картины, следующая реалистичная цель для биткойна - уровень в $135 000, полагает Гиря. "При сохранении текущего импульса мы вполне можем достичь его к 1 сентября. Краткосрочно возможна пауза или небольшая коррекция около $118 500, но это не должно переломить тренд", - уверен эксперт.

В Cifra Markets ожидаемым ориентиром для биткойна до конца года считают уровень в $135 000.

Коммерческий директор Intelion (работает в сфере промышленного майнинга) Антон Гонтарев прогнозирует ближайшую цель для криптовалюты в районе $120 000-130 000. "К концу года можно ожидать, что биткойн после незначительной коррекции может существенно превзойти предыдущие максимумы, достигнув целевой зоны $168 000-184 000 тыс. к декабрю", - отметил он.

По оценкам сервиса по обмену криптовалют Whitebird, достижение уровней в $130 000-150 000 возможно к концу года. "Потенциальный дедлайн по тарифам 1 августа (когда в США начнут действовать повышенные импортные пошлины на иностранные товары - прим. ТАСС) может совпасть с переоценкой перегретых активов фондового рынка. Учитывая тесную корреляцию биткойна с tech-сектором, в случае коррекции в акциях крипторынок, вероятно, также временно просядет", - полагают в компании.