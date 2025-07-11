RuStore начал тестировать мгновенную загрузку приложений

Теперь приложение этого мессенджера для Android можно скачать в среднем за 15 секунд

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский маркет RuStore запустил в тестовом режиме технологию мгновенной загрузки приложений - ее уже поддерживает мессенджер Max, сообщили в сервисе. Директор по продукту маркета Олег Афанасьев пояснил, что маркет реализовал эффективный метод сжатия.

На примере Max в RuStore пояснили, что теперь приложение этого мессенджера для Android можно скачать в среднем за 15 секунд. Афанасьев в свою очередь напомнил, что раньше требовалось "внимательно следить за загрузкой" в течение 1-2 минут.

В комментарии для ТАСС он пояснил, что в RuStore реализовали "эффективный метод сжатия с целью обеспечить экономию трафика". "[Это] позволило уменьшить размер передаваемого файла. Это существенно сократило время установки для пользователей", - объяснил он.