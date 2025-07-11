Минсельхоз сохраняет прогноз на 2025 год по урожаю основных сельхозкультур

Сейчас для отрасли один из самых ответственных этапов в году - уборочная кампания, указали в министерстве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ сохраняет прогноз на 2025 год по урожаю основных сельхозкультур, в том числе планируется собрать порядка 135 млн тонн зерновых. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.

"Сейчас для отрасли один из самых ответственных этапов в году - уборочная кампания. Работы стартовали в 22 регионах. Минсельхоз России сохраняет прогнозные ожидания по основным культурам, в том числе планируется собрать порядка 135 млн тонн зерновых", - сказал вице-премьер, чьи слова приводятся в сообщении.

В ходе заседания Патрушев отметил, что в первые месяцы текущего года сельхозпроизводство выросло на 1,5% к аналогичному периоду 2024 года. При этом для поддержки агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, а также развития сельских территорий правительство в 2025 году уже выделило более 560 млрд рублей.

Вице-премьер также подчеркнул, что развитие сельхозпроизводства во многом опирается на рациональное использование земельных ресурсов. Для этого системно совершенствуются соответствующие механизмы, отметил он.

"На вовлечение в оборот сельхозземель и повышение их плодородия направлена отдельная госпрограмма Минсельхоза России. За счет ее мероприятий за три года введено более 2 миллионов гектаров. Вместе с Федеральным Собранием мы занимаемся развитием нормативной базы. С 2022 года для этого принято шесть федеральных законов. В этом году утвержден так называемый закон о "двух ключах", который предполагает учет мнения Минсельхоза при принятии решений о переводе сельхозугодий в иные категории. Включение сельхозугодий в границы населенных пунктов также должно согласовываться с Министерством сельского хозяйства. Таким образом наиболее ценные земли будут защищены от необоснованного выбытия", - сказал Патрушев.

В аппарате вице-премьера напомнили, что закон вступит в силу в марте 2026 года. Патрушев поручил Минсельхозу своевременно завершить подготовку правовых актов для его реализации.