Росатом планирует развивать ВВЭР на Дальнем Востоке

В то же время в центральной части России будет перезагружаться флот водо-водяных реакторов, указал глава госкорпорации Алексей Лихачев

ЗАРЕЧНЫЙ /Свердловская область/, 11 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" планирует развивать водо-водяные реакторы в центральной части России, а также на Дальнем Востоке. Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"При этом в центральной части России будем перезагружать флот водо-водяных реакторов и фактически создавать тоже оптимизированные с большим количеством привлекательных возможностей реакторы. И пойдем на Дальний Восток, где будем также заниматься водо-водяными технологиями", - сказал он.

Лихачев отметил, что есть поручение президента РФ Владимира Путина: как можно быстрее добиться результата в строительстве атомной генерации в Приморском крае. "Совсем недавно мы были на Кольской станции, где также под присмотром главы государства реализуется такой ускоренный проект энерговооруженности всего Кольского полуострова. Сейчас у нас работы очень много", - добавил Лихачев.