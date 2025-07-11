Лихачев: до 6 тыс. работников привлекут на пике строительства реактора БН-1200М

В одиночку такие проекты не реализуются, отметил глава Росатома

ЗАРЕЧНЫЙ /Свердловская область/, 11 июля. /ТАСС/. Количество задействованных работников при строительстве энергоблока с реактором БН-1200М на Белоярской АЭС будет достигать 6 тыс. на пике. Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"В одиночку такие проекты не реализуются, поэтому в каждом городе, в каждой точке производства госкорпорации "Росатом" мы всегда активно взаимодействуем с местными властями. Понятно, должен измениться и сам Заречный. Во-первых, на пике строительства до 6 тыс. человек работников. Во-вторых, где-то около тысячи новых специалистов, плюс семьи, плюс те, кто будет заниматься инфраструктурой города", - сказал он.

Лихачев добавил, что строительство нового энергоблока станет толчком к развитию не только Заречного, но и Лесного, Новоуральска. В рамках рабочей поездки главы Росатома в Свердловскую область также было подписано соглашение с врио губернатора Денисом Паслером о создании и реализации мастер-планов развития этих городов.

Энергоблок с реактором БН-1200 планируется строить в качестве блока №5 Белоярской АЭС в Свердловской области. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики России предусматривает завершение строительства энергоблока №5 Белоярской АЭС к 2034 году. БН-1200М обеспечит замыкание ядерно-топливного цикла для полного использования энергетического потенциала; возможность использования как оксидного, так и нитридного топлива на основе смеси урана и плутония; возможность наработки изотопов для применения в медицине и промышленности.

На Белоярской АЭС в работе находятся два энергоблока: №3 с реактором БН-600 и №4 с реактором БН-800. Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.