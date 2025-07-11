Физический пуск реактора БН-1200М на Урале запланировали на 2033 год

Первый бетон зальют в середине 2027 года, отметили в госкорпорации "Росатом"

ЗАРЕЧНЫЙ /Свердловская область/, 11 июля. /ТАСС/. Физический пуск энергоблока с реактором БН-1200М на Белоярской АЭС запланирован на 2033 год, первый бетон зальют в середине 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Росатом".

"Первый бетон запланирован на середину 2027 года. Физический пуск - 2033 год, энергопуск - 2033, ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на 2034 год", - сообщили в пресс-службе.

11 июля на Белоярской АЭС в Свердловской области стартовали подготовительные работы для строительства энергоблока с реактором БН-1200М. На площадке станции прошла встреча главы госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

Энергоблок с реактором БН-1200 планируется строить в качестве блока № 5 Белоярской АЭС в Свердловской области. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики России предусматривает завершение строительства энергоблока № 5 Белоярской АЭС к 2034 году. БН-1200М обеспечит замыкание ядерно-топливного цикла для полного использования энергетического потенциала; возможность использования как оксидного, так и нитридного топлива на основе смеси урана и плутония; возможность наработки изотопов для применения в медицине и промышленности.

На Белоярской АЭС в работе находятся два энергоблока: № 3 с реактором БН-600 и № 4 с реактором БН-800. Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.