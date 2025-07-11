Эксперт Уваров: строительство блока БН-1200М позволит начать поиск заказчиков

Глава аналитического центра "Атоминфо" отметил, что после пуска блок с БН-1200М станет самым мощным в мире энергоблоком с быстрым реактором

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. После завершения строительства пятого блока Белоярской АЭС с реактором БН-1200М Россия получит головной блок будущей коммерческой серии и сможет приступить к поиску заказчиков за рубежом, заявил ТАСС эксперт в ядерной отрасли, глава аналитического центра "Атоминфо" Александр Уваров. В свою очередь, д.т.н., профессор МИФИ Александр Путилов в беседе с ТАСС выразил уверенность, что экономический эффект от БН-1200М будет огромным.

"Строительство пятого блока Белоярской АЭС с реактором БН-1200М станет завершающим этапом отечественной программы развития технологии реакторов на быстрых нейтронах с теплоносителем натрий и уран-плутониевым топливом, стартовавшей в начале 1950-х годов. По завершению строительства мы получим головной блок будущей коммерческой серии, после чего станет возможным перейти к решению вопросов следующего, системного порядка, а именно, сколько блоков с БН-1200М нужно построить в России, есть ли конкретные заказчики за рубежом, и так далее", - сказал Уваров. По его словам, после пуска блок с БН-1200М станет самым мощным в мире энергоблоком с быстрым реактором. "Он повторит мировой рекорд, поставленный в XX веке французским быстрым натриевым реактором "Суперфеникс", но нужно отметить, что французский реактор смог проработать с большими проблемами всего несколько лет, после чего был навсегда закрыт. У нашего проекта БН-1200М судьба, конечно, такой не будет, блоки с этими реакторами будут работать не менее 60 лет", - подчеркнул Уваров.

По мнению декана факультета бизнес-информатики и управления комплексными системами НИЯУ МИФИ, д.т.н., профессора Александра Путилова, ожидаемый экономический эффект от БН-1200М огромен. "БН -1200М - это промышленная версия, развитие опытных реакторов БН-600 и БН-800. На них были испытаны все аспекты эксплуатации, за исключением экономического. А ожидаемый экономический эффект от БН-1200М огромен: понятно, что от мощности реактора зависит и стоимость киловатт-часа электроэнергии", - отметил собеседник ТАСС. Профессор также напомнил историю с французскими "быстрыми" реакторами "Феникс" и "Суперфеникс", которые не пошли в серию, поскольку не дали экономического результата. Однако, отметил Путилов, с того времени прошли опытно-промышленные испытания БН-600 и БН-800, технологии использования ядерного топлива на быстрых нейтронах были отработаны и сегодня эти технологии вышли уже в практическую плоскость.

Начало строительства БН-1200М

В пятницу гендиректор Росатома Алексей Лихачев дал старт подготовительным работам для строительства энергоблока № 5 с реактором БН-1200М на Белоярской АЭС в Свердловской области. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики России предусматривает завершение строительства этого энергоблока к 2034 году. БН-1200М обеспечит замыкание ядерно-топливного цикла для полного использования энергетического потенциала; возможность использования как оксидного, так и нитридного топлива на основе смеси урана и плутония, возможность наработки изотопов для применения в медицине и промышленности. На Белоярской АЭС в работе находятся два энергоблока: № 3 с реактором БН-600 и № 4 с реактором БН-800. Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. Быстрые натриевые реакторы, работающие на уран-плутониевом топливе, решают две насущные проблемы атомной энергетики - возвращают в топливный цикл отработавшее ядерное топливо, превращая его из отхода в сырье, и снижают потребности атомной отрасли в природном уране. Технология самих реакторов была отработана в СССР на БН-600 и в России на БН-800, технология уран-плутониевого топлива - на БН-800. В проекте БН-1200М был учтен полученный опыт и внесены необходимые усовершенствования для выхода на коммерческий уровень.