Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что технологическое устройство реакторов на быстрых нейтронах гарантирует безопасность от крупной запроектной аварии на АЭС

ЗАРЕЧНЫЙ /Свердловская область/, 11 июля. /ТАСС/. Реакторы на быстрых нейтронах появятся в Челябинской области, после чего будут тиражированы в Сибири. Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Мы строим реакторы и на свинцовом теплоносителе. <…> Дальше, маневрируя качествами, мы будем создавать новые реакторы на быстрых нейтронах и на юге Урала, в Челябинской области, и здесь, в Свердловской области, и тиражировать их в Сибири", - сказал он.

По словам главы Росатома, технологическое устройство реакторов на быстрых нейтронах, обладающие свойствами четвертого поколения безопасности, гарантирует безопасность от крупной запроектной аварии на АЭС.