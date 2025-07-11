В акваториях Калининградского и Куршского заливов ограничили рыбный промысел

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что с 11 июля вступил в силу указ губернатора Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 11 июля. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области издал указ об ограничении рыбного промысла в зоне госграницы в акваториях Калининградского и Куршского заливов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"С 11 июля вступил в силу указ губернатора Калининградской области от 10 июля 2025 года "Об ограничениях деятельности хозяйствующих субъектов по добыче (вылову) водных биологических ресурсов в приграничной полосе государственной границы Российской Федерации в акваториях Калининградского и Куршского заливов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что этим правовым актом установлены ограничения для хозяйствующих субъектов: добыча (вылов), приемка, обработка, перегрузка, транспортировка, хранение и выгрузка уловов водных биологических ресурсов, производство рыбной продукции распространяется в приграничной полосе государственной границы РФ шириной 1 км в акваториях Калининградского и Куршского заливов.

Уточняется, что физическим лицам осуществлять рыбалку в Балтийском море (территориальном море) с использованием маломерного судна можно в светлое время суток, за исключением районов шириной 5 морских миль от линии государственной границы Российской Федерации с Республикой Польша и от линии государственной границы Российской Федерации с Литовской Республикой.

Ранее сообщалось о круглосуточном запрете на погружение физических лиц с использованием водолазных дыхательных аппаратов в территориальном море РФ введенным в Калининградской области в целях обеспечения безопасности граждан. Соответствующий указ также был ранее подписан губернатором Алексеем Беспрозванных.