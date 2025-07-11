В Южной Осетии открылось представительство банка ПСБ

Картами ПСБ уже обеспечено большинство российских пенсионеров, проживающих в Южной Осетии - банк выдал более 1 тыс. 700 карт

ЦХИНВАЛ, 11 июля. /ТАСС/. Представительство банка ПСБ открылось в Цхинвале Республики Южная Осетия. Об этом сообщила пресс-служба банка, пояснив, что с августа 2025 года для граждан России, проживающих в республике, меняется порядок получения пенсионных и социальных выплат: начисление средств будет осуществляться только на карты ПСБ.

"ПСБ открыл представительство банка в Южной Осетии. Мы понимаем, насколько важно для наших сограждан из числа пенсионеров, проживающих Южной Осетии, иметь надежный способ получения выплат и возможность решить возникающие вопросы быстро и без дополнительных поездок за пределы республики", - сказал заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев в рамках церемонии открытия, его слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что в мероприятии также приняли участие председатель правительства Республики Южная Осетия Константин Джуссоев и чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Южная Осетия Марат Кулахметов.

На данный момент картами ПСБ уже обеспечено большинство российских пенсионеров, проживающих в Южной Осетии - банк выдал более 1 тыс. 700 карт, добавил заместитель председателя ПСБ. "Для нас эта инициатива имеет высокую социальную значимость - обеспечение доступности и качества обслуживания пенсионеров является одним из приоритетных направлений работы банка", - пояснил Дорофеев, чьи слова цитирует пресс-служба.

После завершения процесса выдачи карт клиенты смогут получать консультации и помощь по ключевым вопросам обслуживания в представительстве, добавили в сообщении. В частности, держатели карт могут обратиться за изменением персональных данных, разблокировкой карты и разъяснениями по использованию банковских продуктов.

Как проинформировали в пресс-службе, пенсионные дебетовые карты ПСБ, которые выпускаются в Южной Осетии, имеют функционал, аналогичный картам, оформленным в России. В частности, они дают возможность получать выплаты от Социального фонда РФ, оплачивать товары и услуги, осуществлять денежные переводы, пользоваться льготными условиями по вкладам и накопительным счетам, а также возвращать часть потраченных средств в виде кешбэка.