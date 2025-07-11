Чемезов: авиатехника Иркутского авиазавода востребована в России и в мире

ИАЗ становится лидером российского гражданского самолетостроения, сообщил генеральный директор "Ростеха"

ИРКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Продукция Иркутского авиационного завода (ИАЗ) востребована на отечественном и внешних рынках. Об этом сообщил генеральный директор Госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время посещения завода.

"Сегодня Иркутский авиационный завод - это диверсифицированное предприятие, выпускающее самую передовую авиатехнику, которая востребована в России и на внешнем рынке, а, развивая программу МС-21, ИАЗ становится лидером российского гражданского самолетостроения", - сказал Чемезов.

Филиал ПАО "Яковлев" - Иркутский авиационный завод - одно из самых современных и высокопроизводительных предприятий авиастроительной отрасли России. В его структуру входят металлургическое, заготовительно-штамповочное, механосборочное, агрегатно-сборочное и монтажно-испытательное производства. ИАЗ - это около 100 цехов и отделов и более 12 тыс. сотрудников.