Чекунков: на Дальнем Востоке нужно привлечь в 1,5 раза больше инвестиций

Глава Минвостокразвития отметил, что по итогам 2024 года резидентами ТОР было уплачено почти 179 млрд рублей налогов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Около 5 трлн рублей вложено в инвестиционные проекты на Дальнем Востоке за 10 лет, за следующие 5 лет необходимо привлечь в 1,5 раза больше. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Наш президент Владимир Владимирович Путин поручил увеличить цель привлечения инвестиций в проекты, реализуемые <...> с государственной поддержкой, до 12 трлн рублей в 2030 году. К настоящему моменту, за первые 10 лет существования нынешней системы опережающего развития Дальнего Востока <…>, в такие проекты вложено 5 трлн рублей. Таким образом, за следующие 5 лет необходимо обеспечить в полтора раза больше инвестиций, чем было вложено за предыдущие 10 лет", - сказал он на заседании Президиума Совета законодателей РФ в Госдуме.

Чекунков отметил, что по итогам 2024 года резидентами ТОР было уплачено почти 179 млрд рублей налогов. Общий объем таможенных платежей и страховых взносов составил 28 млрд и 81 млрд рублей соответственно.

"Резидентами СПВ являются почти 2 тыс. компаний. Этот режим в первую очередь ориентирован на малый и средний бизнес. Общий объем фактически вложенных инвестиций составляет 654 млрд рублей и создано более 60 тыс. рабочих мест. Уплачены 92 млрд рублей налогов, более 4 млрд рублей таможенных платежей и почти 3 млрд рублей страховых взносов", - добавил министр.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев попросил президента увеличить целевой показатель привлеченных с помощью преференциальных режимов инвестиций на уровне 12 трлн рублей вместо предыдущего плана в 10,5 трлн рублей. Путин назвал абсолютно реалистичным целевой показатель в 12 трлн рублей.