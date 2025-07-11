Профицит внешней торговли России в мае снизился до $8,7 млрд

Относительно уточненного показателя апреля показатель снизился на $0,3 млрд

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Профицит внешней торговли РФ по итогам мая 2025 года снизился на $3,4 млрд по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года и составил $8,7 млрд, следует из предварительной оценки Банка России.

Относительно уточненного показателя апреля 2025 года профицит баланса внешней торговли товарами снизился на $0,3 млрд - до $8,7 млрд.

Дефицит баланса услуг в мае составил $4,5 млрд, что на $1 млрд выше уточненного показателя апреля. Профицит счета текущих операций в мае 2025 года составил $3 млрд против $3,6 млрд месяцем ранее.

Профицит баланса внешней торговли товарами в январе - мае 2025 года уменьшился до $47,9 млрд с $59,1 млрд годом ранее за счет снижения экспорта при росте импорта, добавил регулятор. Профицит счета текущих операций за январь - май снизился до $24,3 млрд с $37,2 млрд в соответствующем периоде 2024 года.