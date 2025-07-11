Минпромторг призвал ограничить закупку импортной продукции двигателестроения

Речь идет о закупке зарубежных тепловозных дизелей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Минпромторг России предлагает установить запреты и ограничения на закупку импортной продукции в части дизельного двигателестроения, говорится в сообщении министерства.

Так, Минпромторг предлагает установить запрет на закупку зарубежных тепловозных дизелей. "Напомним, что в данном сегменте спрос традиционно обеспечивается российским производителями", - отметили в министерстве.

Для другой дизельной продукции Минпромторг предлагает установить ограничение закупок импортной продукции в рамках конкурентных процедур ("второй лишний"). Это позволит унифицировать отраслевой подход с уже действующими нормами, установленными постановлением правительства РФ в части генераторных установок и судовых дизелей.

"Дополнительно предлагается ввести временное изъятие из "национального режима" для целей закупки по 223-ФЗ продукции из реестра ЕАЭС. Это необходимо в контуре решений, которые прорабатывает Минпромторг России в части введения балльной оценки происхождения продукции двигателестроения и транспортного машиностроения. Такой подход обеспечит синхронизацию требований во всех странах ЕАЭС", - сообщили в министерстве.

Как отметили в Минпромторге, предложенные меры призваны обеспечить конкурентоспособность и устойчивость отечественных предприятий в сфере двигателестроения и транспортного машиностроения.