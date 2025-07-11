Мосбиржа и СПБ Биржа возобновят торги акциями ЮГК с 14 июля

Это связано с отменой предписания Банка России

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московская биржа и СПБ Биржа возобновят торги акциями ЮГК в связи с отменой предписания Банка России. Сделки с ценными бумагами будут доступны с 14 июля, сообщили торговые площадки.

Торги акциями ЮГК на Мосбирже стартуют в 09:50 мск, на СПБ Бирже - в 10:00 мск.

Как отметила Мосбиржа, заключать сделки с ценными бумагами ЮГК можно будет в рамках основной и вечерней торговых сессий с возможностью торгов во все сессии в последующие дни. СПБ Биржа предоставит доступ к сделкам с акциями компании во всех режимах с момента возобновления торгов.

"В будние дни в режиме основных торгов акции ПАО "ЮГК" будут доступны для заключения сделок с 7:00 до 23:50 мск, включая утреннюю и вечернюю дополнительные сессии. В выходные дни, начиная с 19 июля, акции ПАО "ЮГК" будут доступны инвесторам для заключения сделок в режиме основных торгов с 10:00 до 23:50 мск", - добавили в СПБ Бирже.

4 июля Банк России временно приостановил торги акциями ЮГК из-за сильной волатильности.

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.